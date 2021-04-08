Беспорядки в Мадриде: радикалы вступили в противостояние с полицией

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В Мадриде в среду прошел митинг ультраправых, который, в свою очередь, вызвал протест ультралевых. Последних попыталась усмирить полиция. Все закончилось беспорядками, пострадавшими и задержанными.
В ходе митинга испанской крайне правой партии VOX неподалеку от района Вальекас в Мадриде прошли столкновения между сотрудниками полиции и левыми, протестующими против акции ультраправых, есть задержанные и раненые, передает РИА Новости.
VOX организовала протестное мероприятие в связи с началом кампании досрочных выборов в сообществе Мадрид, которые запланированы на 4 мая, в столичном районе Пуэнте-де-Вальекас, который традиционно относят к левому. Местные жители посчитали присутствие крайне правых здесь провокацией и вышли на улицы.
На прошедших выборах за VOX в Вальекасе голоса отдали 5% избирателей, левые партии имели 77%. Несогласные граждане начали стекаться на площадь Конституции, которую в народе именуют Красной площадью.
Позже VOX левые, среди которых немало представителей антифашистских организаций, стали метать в полицейский кордон, выставленный по периметру митинга крайне правых, камни и бутылки. Стражи правопорядка вынуждены были ответить дубинками.
Радикалы, кроме того, возвели баррикады из мусорных контейнеров, перекрывая соседние улицы. Известно о задержанных и раненых.
Уточняется, что на митинг пришли лидер VOX Сантьяго Абаскаль и кандидат на пост председателя правительства Мадрид от этой партии Росио Монастерио.