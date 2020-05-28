В Барселоне задержан один из самых разыскиваемых преступников

В Барселоне задержан один из самых разыскиваемых в Великобритании преступников — 33-летний Джейми Ротвелл, находившийся в бегах.
Как сообщает Национальная полиция Испании, Джейми подозревают в причастности к двум убийствам. «Он был вооружён и опасен», — отметили в правоохранительных органах. На родине британец был замешан в целом ряде преступлений, совершённых в составе ОПГ. На его арест был выдан ордер, но Джейми довольно удавалось скрыться на территории Испании.
Пока Ротвелл оставлен под стражей. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Великобританию.Темы: Происшествия Барселона