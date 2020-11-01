В Барселоне за призывы к терактам задержан марокканец

Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra задержали выходца из Марокко за прославление терроризма и призывы к совершению новых терактов, говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает РИА Новости, марокканец в социальных сетях распространял публикации, которые оправдывали убийство учителя истории Самюэля Пати, совершенное в середине октября, и призывали совершать аналогичные "акты возмездия" в отношении тех, кто "не оказывает должного уважения пророку" Мухаммеду, осуществлять джихад для "защиты пророка" и "провозглашения мирового халифата".
Мужчина был задержан в Барселоне. Он дал показания судье, который принял решение отпустить его до рассмотрения дела по существу. У подозреваемого изъяли паспорт, он должен каждые 15 дней являться в суд.Темы: Происшествия Барселона