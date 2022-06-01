В Барселоне у болгарского теннисиста украли часы за 70 тысяч евро

Болгарский теннисист Григор Димитров стал жертвой ограбления в Барселоне.Димитров возвращался с тренировки перед турниром в Барселоне, который стартует в понедельник. Двое на мотоцикле остановились рядом с автомобилем болгарина в пробке, затем пассажир толкнул боковое зеркало машины со стороны Димитрова. Теннисист высунул руку в окно, чтобы установить зеркало на место, после чего грабитель сорвал с его запястья брендовые часы стоимостью в 62 тысячи фунтов стерлингов (около 70 тыс евро).

Полиция начала поиск преступников. Отмечается, что они подозревают профессиональных воров из Неаполя, которые приехали в Испанию по поддельным документам для совершения преступлений.