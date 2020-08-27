В Барселоне пальма упала на прохожих. Один человек погиб

В парке Сьютаделья в Барселоне пальма упала на людей. Погиб 41-летний мужчина, ранена женщина.
Инцидент произошёл в 15:08. По неустановленным пока причинам упала верхушка большой пальмы. Внизу находились люди. Мужчину спасти не удалось, а пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Её жизни сейчас ничего не угрожает.
Мэр Барселоны Ада Колау выразила соболезнования родственникам погибшего и пообещала провести доскональное расследование случившегося. По словам представителей профильной городской службы, в конце 2018 года все пальмы проверяли на предмет безопасности и конкретно это дерево не вызвало никаких опасений.
Парк временно закрыли.Темы: Происшествия Барселона