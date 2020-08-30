Эстепону охватил сильный пожар

Пожар охватил в субботу Эстепону (Малага). Сгорели несколько домов, летних кафе. В их числе — известное в городе заведение Puro Beach. Кроме того, огонь повредил торговый центр Laguna Village, расположенный рядом с отелем Kempinski.
В городе объявлен первый уровень тревоги, сообщили в службе 112. На борьбу с пожаром были направлены 30 пожарных, 3 вертолёта, самолёт, другие специалисты и техника. Перекрыли движение по трассе A-7. Пришлось эвакуировать людей из 30 домов.
По предварительным данным, причиной пожара стал костёр.Темы: Происшествия