В Барселоне наказали полицейского, ударившего нарушителя комендантского часа

Главное управление полиции отстранило от работы и лишило зарплаты агента, который применил силу в отношении молодого человека, нарушившего режим комендантского часа в Барселоне.
Инцидент произошёл 14 ноября на одной из улиц каталонской столицы, где группа молодых людей устроила ботельон (массовое распитие алкогольных напитков). Полицейский ударил одного из нарушителей по лицу, схватил за горло, а затем повалил на землю. Всё это сняла местная жительница из окна своего дома. Видеозапись стала неопровержимым доказательством превышения полномочий.
Молодой человек — 22-летний чилиец — был доставлен в отделение полиции. Там ему предъявили обвинение и затем отпустили. Сообщается, что он вместе с 11 товарищами нарушил комендантский час, а кроме того, оказал сопротивление сотруднику полиции.Темы: Происшествия Барселона