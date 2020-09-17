В Барселоне мужчина с гранатой захватил чужую квартиру

В Барселоне задержан мужчина, который захватил чужую квартиру. Как сообщают испанские информационные агентства, он угрожал взорвать гранату, если его попробуют выгнать.
Свои угрозы он озвучивал с балкона дома номер 52 на улице Тенор Масини, когда по этому адресу приехали сотрудники каталонской полиции, чтобы выселить окупас.
Тогда на место происшествия прибыло подкрепление из подразделения Tedax, которое занимается обезвреживанием взрывоопасных предметов. Они освободили дом от непрошенных гостей. Ручная граната оказалась «пустышкой». Но мужчину задержали.
Позже выяснилось, что квартиру захватили два брата, которые ранее уже 23 раза привлекались к отвественности за грабежи с применением насилия.
В последнее время окупасы активизировались в Испании. Больше всего случаев захвата зафиксировано в столичном регионе. А Каталония лидирует по числу обращений с правоохранительные органы и суды от пострадавших владельцев недвижимости. Каждый день в регионе регистрируется примерно 20 случаев захвата, сообщает Министерство внутренних дел Испании.Темы: Происшествия Барселона