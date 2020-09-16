Полиция остановила Бэтмэна в центре Мадрида

Полиция Мадрида остановила на улице Гран-Виа спорткар, за рулём которого сидел человек в костюме Бэтмэна.
Как говорится в сообщении муниципальной полиции, у молодого человека были проблемы с документами. «Иногда нам приходится сталкиваться с совершенно необычными ситуациями и вооружаться терпением», - прокомментировали инцидент в правоохранительных органах. И добавили, что даже Бэтмэн не имеет право нарушать правила дорожного движения, даже если очень спешит.
Очевидцы сняли происходящее на мобильные телефоны и выложили записи в Интернет.Темы: Происшествия Мадрид