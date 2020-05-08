В Барселоне кот заболел коронавирусом и умер

В Испании зафиксирован первый, официально подтверждённый, случай заражения кота вирусом COVID-19.
Как сообщает El Pais со ссылкой на данные Центра по исследованию здоровья животных (Cresa), кот жил в семье, где были инфицированные коронавирусом. Когда питомцу стало плохо, хозяева отвезли его в ветеринарную клинику. У кота была высокая температура и проблемы с дыханием. После осмотра ветеринары решили его усыпить.
Вскрытие и исследование на коронавирус выявили сразу две локализации SARS-CoV-2: в носу и лимфатической системе. При этом подчёркивается, что кот умер не из-за коронавируса, а в результате врождённых проблем с сердцем.
Медики продолжают утверждать, что риск заразиться коронавуирсом через домашних животных ничтожно мал.Темы: Происшествия Барселона