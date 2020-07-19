В Барселоне из-за скопления людей закрыты пять пляжей

Гражданская гвардия Барселоны была вынуждена закрыть пять городских пляжей из-за массового скопления людей.
При этом в минувшую субботу отдыхающих на местных пляжах было меньше, чем в обычный летний день. Тем не менее, в 17:30 было принято решение закрыть пляжи Mar Bella, Bogatell, Barceloneta, Sant Sebastià и Nova Icaria. К этому моменту людей здесь собралось столько, что стало невозможно соблюдать дистанцию.
По вечерам здесь собирается молодёжь, часто большими группами. Теперь местные власти будут ограничивать посещение пляжей именно в вечернее время, чтобы не допустить распространение коронавируса.
В последние дни ситуация с COVID-19 в Каталонии усугубилась. Введены строгие правила безопасности.Темы: Происшествия Барселона