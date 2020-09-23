В аэропорту Барселоны задержан известный программист

Суд Испании постановил заключить под стражу без права освобождения под залог американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи.
"Он предстал 4 октября перед дежурным судьей", - сообщили корреспонденту ТАСС в Национальной судебной коллегии королевства. Там добавили, что Макафи "разыскивается США за налоговое преступление".
"Суд постановил заключить его под стражу без [права выхода под] залог", - отметили в судебной коллегии Испании. Источник в полиции страны заявил корреспонденту ТАСС, что Макафи был задержан в аэропорту Барселоны 3 октября.
В понедельник федеральная прокуратура Западного округа американского штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов. Как следует из документа, власти США подготовили обвинительное заключение в июне 2020 года, однако опубликовано оно только сейчас. Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel.
В прокуратуре подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления.
"В период 2014-2018 годов Макафи не представил налоговые декларации, несмотря на то, что получил значительные средства из указанных источников", - говорится в заявлении прокуратуры.
Предпринимателю, если он будет признан виновным, может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также по одному году по каждому пункту обвинения в том, что он не представил налоговые декларации. Его также могут обязать выплатить компенсацию. Ее размер пока не определен.
Темы: Происшествия Барселона