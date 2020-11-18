Убившая приёмную дочь испанка повесилась в тюрьме

В испанской тюрьме нашли повешенной Росарио Порто — женщину, приговорённую к 18 годам заключения за убийство приёмной дочери.
Порто и её муж удочерили годовалую китаянку, а через 12 лет убили её, предположительно, из-за наследства, которое отец Росарио — состоятельный адвокат — оставил не своей родной дочери, а внучке, которую очень любил. Тело задушенной девочки нашли недалеко от дома её деда. Суд пришёл к выводу, что супруги одинаково виновны в смерти ребёнка и приговорил обоих к 18 годам тюрьмы.
В среду утром работники исправительного учреждения в муниципалитете Бриева (Авила) сообщили, что Росарио повесилась на ремне, привязанном к окну в тюремной камере. До этого она дважды предпринимала попытку самоубийства. Женщине оставалось сидеть 11 лет.Темы: Происшествия