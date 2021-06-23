Убийство на карантине: заболевший ковидом испанец расправился с женой

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Трагедия произошла в испанском Вальядолиде, где муж и жена оказались вместе на изоляции из-за положительного теста на коронавирус. 58-летний мужчина убил свою 56-летнюю супругу.
Как сообщают местные СМИ, из-за постоянных конфликтов супруги подали на развод, но внезапно выявленный ковид надолго запер их вместе в одной квартире.
Орудием убийства стал нож, которым мужчина несколько раз ударил свою жену. Она была доставлена в госпиталь, где скончалась.
Убийцу пришлось тоже госпитализировать из-за его диагноза. Сейчас он находится под охраной в Университетском клиническом госпитале.
В городе объявили минуту молчания.