У Канарских островов спасли 319 нелегальных мигрантов

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Морская спасательная служба Испании в ночь на среду доставила на сушу 319 нелегальных мигрантов, среди которых были 59 женщин и 24 ребёнка.
Нелегалы пытались добраться до островов Лансароте и Гран-Канария на шести лодках, сообщает noticia.ru. Их заметили и сообщили в службу 112.
Мигранты добирались до Испании разными группами.
Из первой доставленной на берег группы мигрантов госпитализация понадобилась одной женщине, одному мужчине и одному ребёнку. Из следующей были доставлены в госпиталь уже восемь человек.