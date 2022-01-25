В Испании научились подделывать ковид-паспорта

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Национальная полиция задержала в Мадриде и Барселоне семерых членов преступной группы, которая занималась изготовлением поддельных ковид-паспортов и фальсифицировала ПЦР-тесты.
Уже известно о 1600 клиентах мошенников, среди которых есть преступники и известные в Испании люди. Например, к их услугам прибегал певец Омар Монтес, подчеркнули в полиции.
Стоимость изготовления поддельных документов варьировалась от 200 до 2000 евро.
В правоохранительных органах полагают, что вышли на след международной преступной группировки европейского масштаба. А в Мадриде и Барселоне находилась лишь испанская её часть.