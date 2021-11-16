У Канарских берегов спасли 88 мигрантов

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Агентство морской безопасности Испании спасло 88 человек в водах вблизи Канарских островов на двух небольших лодках, передает агентство EFE.
Отмечается, что спасатели обнаружили 35 мужчин из Северной Африки в районе Гран-Канарии и 50 мужчин и трех женщин из стран Южной Сахары в районе Фуэртевентуры.
По словам представителя агентства, группа иммигрантов была замечена спасательным самолетом Sasemar 102 примерно в 18:45, когда они плыли в сторону Фуэртевентуры на надувной лодке примерно в 65 километрах от Морро Хабле.
Источник: Regnum