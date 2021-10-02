У берегов Испании объявилась белая акула

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У побережья Галисии появилась редкая гостья — белая акула. Сфотографировать её удалось в районе пляжа Лангостейра. Биологи, изучившие снимок, подтвердили, что речь идёт именно о белой акуле. При этом они были удивлены, заявив, что «это весьма редкий вид для здешних мест».
«У нас есть всего несколько записей о встречах рыбаков с белой акулой. При этом мы не знаем, где именно их выловили. И было это много лет назад», - рассказал биолог Альфредо Лопес изданию 20minutos. Он не припомнит, чтобы здесь видели живую белую акулу и к тому же близко от берега.
Впрочем, океан есть океан, отмечает эксперт. И в Галисии можно встретить и акул, и китов, и кашалотов, и тюленей. Он предположил, что хищница могла оказаться здесь, увлекшись охотой на тунца.