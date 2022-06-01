У берегов Испании косатки едва не потопили парусник с людьми

Инцидент произошёл в ночь на субботу в миле от Барбате (провинция Кадис). На пульт дежурного поступил сигнал от экипажа парусника, который сообщал, что косатки мощными ударами вывели из строя рулевое управление. Когда спасатели прибыли на место проишествия, парусник уже практически затонул, а члены экипажа были в спасательных жилетах.

Новости о нападении косаток у берегов Испании приходят с завидной регулярностью. Учёные пытаются найти объяснения этому феномену. По их мнению, когда-то молодые косатки стали свидетелями нападения на своих сородичей в акватории, где сейчас фиксируются необычные случаи. И совершались эти нападения с похожих парусников с применением гарпунов. «Сбой в программе» связан с деятельностью человека.