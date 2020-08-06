Судно, связанное со взрывом в Бейруте, в 2013 году задерживали в Севилье

Судно Rhosus, с которого, предположительно, была конфискована аммиачная селитра, возможно, сдетонировавшая в порту Бейрута, было задержано в порту Севильи в июле 2013 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте министерства транспорта страны.
Как указано на странице ведомства, судно шло под флагом Молдавии, сообщает ТАСС. По некоторым данным, оно было задержано в течение двух недель. ТАСС пока не удалось установить причины задержания.
Как сообщается на сайте российского профессионального союза моряков, "в 2013 году балкер под флагом Молдавии перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик и сделал внеплановый заход в Бейрут, там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации". Именно эта партия, возможно, и взорвалась 4 августа в порту ливанской столицы.Темы: Происшествия Севилья