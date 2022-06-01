Сотрудники Гражданской гвардии реанимировали пассажира в аэропорту Барселоны

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Два агента Гражданской гвардии спасли пассажира с остановкой сердца в терминале Т2 аэропорта Барселоны.
Сразу после прохождения проверки мужчина средних лет рухнул на пол, у него остановилось дыхание. Охранник тут же позвал сотрудников Гражданской гвардии, которые сделали искусственное дыхание и применили полуавтоматический дефибриллятор. Полностью восстановить дыхание и нормализовать пульс удалось через полчаса, после чего мужчину доставили в госпиталь для медицинского обследования.