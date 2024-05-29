Полиция пресекла попытку организовать производство кокаина под Барселоной 

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Влиятельный албанский наркокартель Farruku попытался организовать в Каталонии производство кокаина. Лабораторию разметили на ферме на отшибе в Таррагоне. Её потенциал впечатлил даже опытных полицейских: лаборатория могла за пару дней переработать 400 кг сырья и выдать чистейший кокаин.
Задержаны шестеро альбанцев, а также двое «поваров» из Колумбии, которые занимались непосредственно изготовлением наркотика. Farruku активна в Испании с 2008 года. Банда, в частности, занималась квартирными кражами и выращиванием конопли.