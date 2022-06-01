Посетители парка аттракционов в Мадриде на час зависли в воздухе

В Мадриде сломался аттракцион, и 10 человек на целый час зависли в воздухе.

Инцидент произошёл около 21:00 в среду. На аттракционе под названием «Бездна» вагончик с людьми завис в вертикальном положении на высоте примерно 50 метров.

По сообщениям разных СМИ, техническим специалистам потребовалось от одного до двух часов, чтобы безопасно спустить вагончик на землю. Всё это время люди висели в воздухе в неудобном положении. Но, к счастью, никто не пострадал.

Этот аттракцион пользуется большой популярностью. Вагончик въезжает на высоту 50 метров и оттуда падает «в бездну».