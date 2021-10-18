Полиция Испании нашла убежавшего из дома двухлетнего мальчика

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Агенты Национальной полиции Испании нашли двухлетнего мальчика, который сам бродил по улице в городе Мостолес (провинция Мадрид).
Выяснилось, что ребёнок убежал из дома. Первой мальчика обнаружила женщина и позвонила в полицию. Он сидел в одиночестве на автобусной остановке. Да этого ребёнок около 45 минут ходил по улицам. На место немедленно выехали полицейские, которые передали ребёнка родителям.
Оказалось, что мальчик смог открыть входную дверь в квартире и незаметно выйти.