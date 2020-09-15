По Гранаде гуляет чёрная пантера

«Очень чёрная, очень большая и с кошачьими глазами». Так описывают очевидцы чёрную пантеру, которая разгуливает сейчас по Гранаде. Её видели жители муниципалитетов Вентас-де-Уэльма и Эскусар (провинция Гранада).
В поисках задействованы сотрудники Гражданской гвардии. При этом используется вертолёт и тепловизоры. Откуда взялась пантера, никто не знает. По в правоохранительных органах предполагают, что её держали в каком-нибудь частном зверинце, а потом выпустили, или она сама сбежала. При этом подчёркивается, что это незаконно.
В случае столкновения с пантерой специалисты призывают ни в коем случае не приближаться к ней и постараться немедленно покинуть опасное место, а затем сообщить о встрече в службу 112.Темы: Происшествия Гранада