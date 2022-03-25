Песок снова окрасил испанское небо в оранжевый цвет

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Песчаная пыль вновь накрыла юго-восток Испании, окрасив небо в оранжевый цвет. В Испании это явление называют «калима».
Наиболее заметно окрасилось небо в Кордове, Альмерии и Малаге. Государственное метеорологическое агентство (Aemet) прогнозирует, что потоки воздуха с песком из Сахары будут продолжать поступать в эту пятницу на юго-восточную часть полуострова и на Балеарские острова.
Эти частицы песка настолько мелкие, что неразличимы глазу, но, собираясь вместе в воздухе в огромном количестве, они сильно меняют цвет неба.