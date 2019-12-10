Пакистанцы замазали мемориальные надписи на месте теракта в Барселоне

Группа пакистанцев замазала цементом мемориальные надписи, сделанные на бульваре Рамбла в Барселоне в память о жертвах теракта, унёсшего жизни 15 человек. Личности вандалов установлены, они задержаны и уже дали показания, в которых объяснили свой поступок.
Молодые люди замазали надписи, сделанные на арабском языке, объясняя это тем, что по ним нельзя ходить ногами. В сообщении полиции говорится, что они «осквернили память о жертвах теракта и оскорбили чувства их родственников. Муниципальные службы оперативно отчистили надписи от цемента.
Очевидцы сфотографировали пакистанцев, когда они замазывали надписи. И это позволило оперативно их задержать. Решается вопрос о возбуждении дела.Темы: Происшествия Барселона