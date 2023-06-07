Осторожно: агрессивные козлы в Испании

В регионе Альпухарра (Андалусия) дикий козёл напал на группу туристов из Бельгии и Нидерландов, сообщает Murciatoday.

64-летняя туристка, спасаясь от козла, упала с обрыва, пролетела 20 метров и, сломав оба запястья, застряла на уступе. Другой турист упал в обморок.

На помощь туристам пришёл пастух, который объяснил, что у козлов сейчас брачный период и они агрессивные.

Упавшей женщине пришлось провести на скале ночь. Она сильно замёрзла. Из-за непогоды спасатели не сразу смогли подобраться к ней.