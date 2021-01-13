Не всё так плохо: власти Испании отказались объявлять Мадрид зоной катастрофы

Последние новости Испании на русском языке
Правительство Испании не стало объявлять Мадрид зоной катастрофы после бури «Филомена», на несколько дней парализовавшей город. На помощь коммунальщикам отправили 1600 военнослужащих (это всего 1,2% состава вооруженных сил страны).
Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка отметил, что правительство даже не получало официально никаких запросов о присвоении городу такого статуса. Впрочем, по его словам, правительство может и по собственной инициативе принимать такие решения. Однако сейчас это преждевременно, считает он. Министр напомнил, что власти только во вторник начали подсчитывать размер ущерба. Как ранее сообщала noticia.ru, ущерб столичным зданиям оценили в 20 млн евро.
Стоит отметить, что не только в Мадриде рассматривают возможность объявить регион зоной катастрофы. С таким же предложением сейчас выступили власти Кастилии-ла-Манчи.
Буря «Филомена» обрушилась на Испанию в пятницу и несколько дней подряд засыпала испанские города снегом. Потом буря ушла, оставив после себя наледь и рекордно низкие температуры. Движение в ряде регионов затруднено, школьные занятия отменены, коммунальщики с трудом справляются с устранением последствий непогоды. Жертвами «Филомены» стали как минимум шесть человек.