Названы официальные причины блэкаута

Последние новости Испании на русском языке
Правительство представило итоги расследования причин блэкаута, оставившего без электричества Испанию и Португалию 28 апреля.
В докладе говорится, что никакой кибератаки не было, а сбой был «многофакторным»: технические неполадки плюс плохое управление.
За несколько дней до блэкаута отмечались незначительные скачки напряжения, которые к утру 28 апреля стали сильнее, а затем в какой-то момент особенно сильные скачки в течение пяти секунд разбалансировали систему. Неудачные действия оператора Red Electrica способствовали усилению проблемы. Перегруженная система отключилась.