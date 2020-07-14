На заправке в Испании прогремел взрыв

В результате взрыва на заправочной станции в Картахене (провинция Мурсия) пострадали пять человек. Двое из них — работники заправки. Один находится в критическом состоянии, другой госпитализирован в тяжёлом состоянии с множественными ожогами. Об этом сообщает координационный центр службы спасения.
Инцидент произошёл во вторник на площади Испании на заправочной станции Repsol. Кроме двоих работников заправки пострадали также три женщины: 23, 40 и 80 лет. Они получили ушибы от падения на землю. Все три также доставлены в госпиталь. Известно, что одна из женщин работает на заправке.
Обстоятельства происшествия выясняются.Темы: Происшествия