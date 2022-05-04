На юге Испании возмущённая толпа перевернула несколько машин

Об этом сообщает телеграм-канал «Испания». По словам горожан, на протяжении последних нескольких лет группа местных жителей совершает кражи в домах. И всё это время воры уходят от ответственности. Уставшие от воровства люди пришли к дому предполагаемых преступников и начали переворачивать их автомобили один за другим.

Присутствовавшие при этом полицеские сначала пытались усмирить разбушевавшуюся толпу, но, осознав, что это бесполезно, просто молча наблюдали за происходящим.

Вскоре на помощь полиции подоспели сотрудники Гражданской гвардии. Протестующие постепенно успокоились. А правоохранительные органы задержали двух женщин, которых подозревают в кражах. Не исключены новые задержания. В домах у подозреваемых обнаружены похищенные вещи.