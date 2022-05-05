В Бильбао ищут серийного убийцу, терроризирующего гей-сообщество

Жертвами убийцы становятся исключительно представители местного гей-сообщества. Их он находит через специальное приложение для знакомств. Известно, что убийце двадцать с чем-то лет. Он назначает свидание мужчинам, даёт им смертельную дозу наркотиков, а затем опустошает их банковские счета.

Последней жертвой отравителя стал 43-летний мужчина. Сначала никто не заподозрил насильственную смерть. Но вскоре после того, как мужчина умер, с его банковского счёта стали делать переводы. Решили произвести повторное вскрытие, которое зафиксировало следы экстази в организме покойника.

За два месяца убийца аналогичным образом расправился с четырьмя жертвами.