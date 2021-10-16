На юге Испании в море нашли тела четырех мигрантов

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Тела четырех человек были обнаружены в районе, где перевернулась лодка с нелегальными мигрантами в районе Кадиса, на южном побережье Испании.
Еще 21 числятся пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в Службе спасения на море.
"Сейчас продолжается поиск пропавших", - сказала представитель пресс-службы ведомства.
Пока удалось спасти троих мигрантов.
Поиски начались в четверг вечером, когда проходивший корабль дал сигнал об обнаружении перевернувшейся деревянной лодки в 37 милях от мыса Трафальгар. На место прибыли спасатели.
На борту находились 28 человек, 21 до сих пор не удалось найти.