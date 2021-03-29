Последние новости Испании на русском языке
Землетрясение силой 3,3 балла по шкале Рихтера зафиксировано в районе муниципалитета Фуэнте-Вакерос в Андалусии. Об этом сообщает Национальный географический институт.
Подземные толчки местные жители почувствовали в воскресенье утром. По их словам, «землетрясение было коротким, но интенсивным». О разрушениях не сообщается.
В этом регионе в декабре произошла целая серия землетрясений, в том числе довольно сильных. Некоторые здания были повреждены, в том числе кафедральный собор Гранады.