На Тенерифе пропали две девочки и их папа

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Правоохранительные органы острова Тенерифе ищут пропавших без вести мужчину и двух его дочек. Одной девочке шесть лет. Другой — год. В лодке, где в последний раз видели мужчину, обнаружены следы крови.
Томас Химено и его дочери Оливия и Анна исчезли во вторник. Камеры видеонаблюдения, установленные в порту, зафиксировали мужчину, который около 21:30 подъехал к причалу на машине и выгрузил мешки. Затем, по словам очевидцев, он трижды перевозил какие-то вещи и загружал их в лодку. При этом девочек с ним не было. Уже после полуночи он куда-то отплыл на лодке. На следующий день ее нашли дрейфующей около берега. Она была пуста.
Известно, что в день исчезновения Томас должен был отвезти дочек к их маме (супруги в разводе). Но он позвонил и сказал, что больше она не увидит, ни детей, ни его. Женщина сразу обратилась в полицию.
К расследованию этого дела подключились лучшие профессионалы из полиции и Гражданской гвардии. Девочек и их папу ищут на суше, воде и с воздуха. Поиски ведутся не только на Тенерифе, но и на соседних островах Канарского архипелага. Пока все, что удалось найти, это детское автокресло, которое плавало в воде. В лодке обнаружены следы крови.