На северо-западе Испании из-за пожара эвакуировали сотни людей

Около 400 человек были эвакуированы из-за лесного пожара на северо-западе Испании. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

По его информации, огонь бушует в районе населенного пункта Монсагро (автономное сообщество Кастилия-и-Леон). Отмечается, что региональные власти попросили военных о помощи в борьбе со стихией.

Еще один лесной пожар начался в районе населенного пункта Лас-Урдес (автономное сообщество Эстремадура) на западе Испании. Из-за возгорания, которое уничтожило уже около 2,5 тыс. га леса, также были эвакуированы несколько сотен человек.

Сейчас на большей части территории Испании установилась сильная жара. В результате Государственное метеорологическое агентство повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Кроме того, в Галисии уровень тревоги повышен до самого высокого - красного (чрезвычайная опасность).

Источник: ТАСС