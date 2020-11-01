На севере Испании протестующие забросали камнями магазины и жилые дома

В Витории (Страна Басков) радикально настроенные активисты забросали камнями жилые здания и магазины. Разбиты витрины и окна, передают испанские информационные агентства.
В последние дни власти ужесточают ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Недовольные этими мерами люди собрались в субботу в 17:15 на площади Пласа-де-ла-Вирхен. После вмешательства полиции начались беспорядки. В них принимали участие около 70 человек.
По данным агентства Europa Press, они бросали камни, разбивая витрины и стеклянные двери домов.
Волна беспорядков прокатилась в эти дни по многих городам Испании, в том числе Мадриду и Барселоне.Темы: Происшествия Витория