На пляже в Гранаде отдыхающие скрутили наркокурьеров

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Отдыхающие на пляже в провинции Гранада помогли полиции задержать наркокурьеров.
В субботу полицейский патрульный катер заметил лодку в четырех милях от берега. Патрульные сразу предположили, что это перевозчики наркотиков, и начали погоню. Лодка на большой скорости устремилась к берегу, где было много отдыхающих. В районе пляжа Мелисена лодка села на мель, зацепив одного человека. Наркокурьеры бросились бежать, но отдыхающие смогли остановить одного из них и удержать до прибытия полиции. Второго позже задержали агенты.
В лодке, которую перевозчики бросили у берега, нашли 800 килограммов расфасованного гашиша.