В Испании сгорели тысячи гектаров леса

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На северо-западе Испании пожар уничтожил 10 тыс. гектаров леса.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на El Mundo, леса горят в автономном сообществе Кастилия-и-Леон. Возгорание возникло в субботу в районе муниципалитета Навалакрус в провинции Авила. Из соображений безопасности были эвакуированы жители нескольких населенных пунктов - в общей сложности около тысячи человек. В борьбе со стихией задействованы сотни человек и воздушная техника.
С 11 августа на территории почти всей Испании установилась сильная жара. В результате Государственное метеорологическое агентство повысило уровень погодной опасности в некоторых провинциях до самого высокого - красного. Власти страны ранее предупреждали о высоком риске возникновения пожаров.