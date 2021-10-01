На певицу Шакиру в Барселоне напали два кабана

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Певица Шакира рассказала о столкновении с двумя кабанами в одном из парков Барселоны.
По её словам, кабаны повстречались ей во время прогулки с сыном Миланом. Дикие животные вырвали из рук певицы сумку и убежали. В сумке был мобильный телефон и другие вещи. Позже Шакира нашла свою сумку, но она была изодрана, как и находившиеся в ней вещи.
Как ранее сообщала noticia.ru, популяция диких кабанов в Испании вышла из-под контроля. Сейчас их насчитывается более миллиона. Особенно заметно присутствие кабанов стало в период пандемии, когда эти животные спокойно гуляли по опустевшим улицам испанских городов. Фермеры бьют тревогу: кабаны уничтожают посевы и распространяют такие болезни, как туберкулез и африканская чума свиней. В городах кабаны нередко нападают на людей и провоцируют дорожно-транспортные происшествия.