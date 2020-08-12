На Майорке с глубины 92 метра достали дело дайвера

Сотрудники подразделения Гражданской гвардии, специализирующиеся на глубоководных работах, извлекли тело погибшего дайвера с глубины 92 метра.
Ныряльщик и автор документальных фильмов Фернандо Гарфелья погиб в воскресенье во время погружения у берегов Майорке. В тот же день на его поиски отправился другой дайвер и тоже чуть не погиб. Его доставили на вертолёте в Сант-Эльм.
Фернандо был 31 год, он снимал документальные фильмы об экосистеме острова, море и влиянии на него человека.Темы: Происшествия Пальма де Майорка