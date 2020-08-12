На Ибице из-за скопления людей перекрыли улицу

Полиция Ибицы была вынуждена временно перекрыть целую улицу из-за массового скопления людей.
Как сообщает информационное агентство Europa Press, принять такие меры пришлось в ночь на вторник на улице Альфонсо XII в районе Са-Пенья. В определённый момент число прохожих и посетителей заведений стало зашкаливать. Соблюдать безопасную дистанцию между людьми в такой ситуации было невозможно. Кроме того, в двух заверениях было значительно превышено максимально допустимое число посетителей.Темы: Происшествия