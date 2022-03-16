На Майорке двое мужчин подожгли машину с собакой

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На Майорке задержаны молдованин и аргентинец, которые подожгли машину, где находилась собака.
Инцидент произошёл в районе Рафаль Ноу поздно ночью. Очевидцы остановили патрульную машину и сообщили полицейским, что только что неизвестные подожгли автомобиль, в котором находилась собака. Полицейские сразу вызвали пожарную машину и отправился на место происшествия. Они успели и выпустить собаку, и задержать поджигателей.
Злоумышленниками оказались двое мужчин, 32 и 50 лет, граждан Молдавии и Аргентины. Автомобиль, который они подожгли, им не принадлежал. Подробности выясняются.