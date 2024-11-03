На короля Испании обрушился весь народный гнев

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Жители пострадавшей от наводнения Пайпорты (Валенсия) устроили Фелипе приём, которого он вряд ли ожидал.
В монарха летели камни, палки, грязь и оскорбления. Из толпы кричали «убийца» и «проваливай». Тем не менее, король попытался выслушать людей из толпы, а королева Летисия, которая оказалась в другой группе, даже всплакнула.
Также звучали требования распустить региональные власти и отправить в отставку премьера Педро Санчеса. Последний, кстати, тоже прибыл в Пайпорту, но, говорят, первым ретировался, когда запахло жареным.