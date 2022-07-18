На дискотеке в Марбелье произошла стрельба с поножовщиной

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По меньшей мере пять посетителей дискотеки в городе Марбелья (юг Испании) получили ранения во время стрельбы с поножовщиной. Об этом в понедельник сообщила газета El Confidencial.
По информации издания, в дискотечном зале Opium в ночь на понедельник произошла потасовка среди гостей заведения. В ходе драки было применено холодное оружие, после чего один из посетителей открыл стрельбу. Среди пострадавших есть и сам стрелявший, он получил ножевые ранения.
Курортный город Марбелья расположен на юге Андалусии на побережье Средиземного моря. В городе расположено множество отелей, танцевальных залов и клубов.
Источник: ТАСС