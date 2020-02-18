Магазин в Жироне оштрафовали на 3000 евро за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Небольшой продуктовый магазин в муниципалитете Баньолес (провинция Жирона) оштрафован на 3000 евро за продажу алкогольных напитков несовершеннолетнему.
У полицейских возникли подозрения в том, что сотрудники магазина не соблюдают закон о продаже спиртных напитков несовершеннолетним. Было установлено наблюдение, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов заметили, что продавец не просит юного покупателя предъявить удостоверение личности.
Заодно полицейские проверили все близлежащие магазинчики.Темы: Происшествия Жирона