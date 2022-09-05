Летевший из Испании самолёт упал в Балтийское море

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В районе Балтийкого моря потерпел крушение самолёт, летевший из Испании в Германию. На борту находились шесть человек. Речь идет о модели самолета Cessna 551 (двухмоторный легкий самолет бизнес-класса).
После взлета на борту самолета возникли проблемы, а затем связь с ним прервалась. В связи с инцидентом в воздух подняли испанские и французские истребители, но пилоты не смогли разглядеть кого-либо внутри самолета. Позже пилоты датского F-16 стали свидетелями крушения. Береговая охрана Швеции направила на место происшествия спасательные самолеты, катера и вертолет.
По информации агентства DPA, инцидент произошел из-за того, что пилот Cessna потерял сознание.