Клопы добрались до Испании

Последние новости Испании на русском языке
В последние недели медиа активно пишут о проблеме с клопами в Европе.
Особенно во Франции и Великобритании. Увы, паразиты добрались и до Испании. Больше всего жалоб зафиксировано в Мадриде, Каталонии, Валенсии, Арагоне и на Балеарских островах.
Сейчас в СМИ широко освещается история Марии — танцовщицы из команды популярной испанской певицы Шанель. Её сильно покусали клопы в одном из отелей Сарагосы. Невыносимый зуд заставил девушку среди ночи поехать в госпиталь.