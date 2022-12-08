Из совершившего аварийную посадку в Барселоне самолета сбежали мигранты

При аварийной посадке самолета, направлявшегося из Касабланки в Стамбул, мигрантам удалось сбежать, выпрыгнув на взлетно-посадочную полосу.

Посадка произошла в аэропорту Эль-Прат в Барселоне, предположительно ради беременной женщины, которая сообщила, что у нее начались роды.

"В момент открытия дверей бежали 28 человек, гражданской гвардии удалось перехватить 14 из них. Женщину доставили в больницу и после того, как выяснилось, что роды у нее не начались, ее арестовали за нарушение общественного порядка. Остальных мигрантов продолжают искать", – говорится в сообщении на сайте телеканала.

Из 14 перехваченных мигрантов пятеро были возвращены в самолет.